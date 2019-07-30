«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника сборной Сенегала

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала Идрисса Гейе. По данным СМИ, трансфер обошёлся французской команде в € 35 млн. Детали контракта и сроки соглашения официально не разглашаются.

Ранее была информация, что с Гейе будет заключён контракт сроком на четыре года с возможностью продления ещё на один год либо сразу на пять лет. Сенегальский игрок перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета последней из высшего дивизиона чемпионата Англии в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провёл 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отметился четырьмя забитыми мячами.

«ПСЖ» в прошлом сезоне в восьмой раз стал чемпионом Франции.