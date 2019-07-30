Игрок «Краснодара-2» извинился за оскорбление Гасанова по национальному признаку
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников принёс извинения защитнику «Енисея» Шамилю Гасанову за оскорбление по национальному признаку. Игрок краснодарской команды отправил смс и позвонил. Гасанов принял извинения соперника.
В добавленное время матча 5-го тура первенства ФНЛ «Енисей» — «Краснодар-2» (0:1) произошёл инцидент, который закончился красной карточкой для полузащитника «быков». В том моменте Черников оскорбил Гасанова.
В ближайшее время поступок 19-летнего Черникова будет рассмотрен на заседании КДК РФС. Футболисту грозит дисквалификация сроком на пять матчей. Руководство «Краснодара» также недовольно поведением игрока и собирается применить к нему санкции.
Хавбек «Краснодара-2» оскорбил игрока «Енисея» по национальному признаку
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