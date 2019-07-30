«Бавария» задерживает клубную фотосессию из-за Зане

«Бавария» задерживает ежегодную клубную фотосессию перед началом нового сезона из-за того, что клуб пока не оформил переход Лероя Зане из «Манчестер Сити», и хочет, чтобы он также присутствовал на фотографиях, сообщает Bild.

Ранее в СМИ сообщалось, что английский клуб не заинтересован в расставании с футболистом в летнее трансферное окно. Сам игрок также не выражает желания покинуть «Манчестер Сити», и «горожане» надеются, что он согласится подписать с клубом новый контракт.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.