Президент «Авангарда» ответил на обвинения в финансовых махинациях

Президент курского «Авангарда» Николай Волокитин прокомментировал заявление юриста Антона Смирнова, представляющего интересы бывшего футболиста клуба Вадима Стеклова.
«Что касается обвинений в финансовых махинациях, у него есть доказательства? Это голословное утверждение юриста, привлекающего к себе внимание, чтобы к нему больше обращались. Писать будет о чём, если какие-то махинации определит суд.
Не собираюсь привлекать Смирнова к ответственности за клевету и обсуждать глупости. Пусть юрист напишет заявление на конкретного человека, что ему угрожали, что его собираются убить, отравить мышьяком, и получает за это компенсацию. Смирнов обслуживает интересы футболиста, и для них существует КДК.
Давайте войдём в правовое русло. У футболиста Стеклова есть финансовые претензии, поданные в КДК. Если там это докажут и удовлетворят жалобу, он получит свои денежные средства. Вот что нужно обсуждать, а не слова и домыслы вокруг этой ситуации», — сказал Волокитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 30 июля 2019
-
13:56
-
13:43
-
13:22
-
13:20
-
13:08
-
13:07
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
12:27
-
12:07
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
10:53
-
10:46
-
10:27
-
10:26
-
09:59
-
09:45
-
09:42
-
09:27
-
09:10
-
08:56
-
08:40
-
08:25
-
08:05
-
07:43
-
07:24
-
07:03
-
06:48