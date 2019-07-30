Президент «Авангарда» ответил на обвинения в финансовых махинациях

Президент курского «Авангарда» Николай Волокитин прокомментировал заявление юриста Антона Смирнова, представляющего интересы бывшего футболиста клуба Вадима Стеклова.



«Что касается обвинений в финансовых махинациях, у него есть доказательства? Это голословное утверждение юриста, привлекающего к себе внимание, чтобы к нему больше обращались. Писать будет о чём, если какие-то махинации определит суд.



Не собираюсь привлекать Смирнова к ответственности за клевету и обсуждать глупости. Пусть юрист напишет заявление на конкретного человека, что ему угрожали, что его собираются убить, отравить мышьяком, и получает за это компенсацию. Смирнов обслуживает интересы футболиста, и для них существует КДК.



Давайте войдём в правовое русло. У футболиста Стеклова есть финансовые претензии, поданные в КДК. Если там это докажут и удовлетворят жалобу, он получит свои денежные средства. Вот что нужно обсуждать, а не слова и домыслы вокруг этой ситуации», — сказал Волокитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Юрист Стеклова обвинил «Авангард» в угрозах и финансовых махинациях