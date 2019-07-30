Рохо потребовал гарантий от «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо постарается покинуть летом свой клуб, если ему не будут предоставлены гарантии того, что он получит в предстоящем сезоне регулярную игровую практику, сообщает ESPN.

В сезоне-2018/19 Маркос принял участие всего лишь в пяти матчах английской Премьер-лиги. Ещё одну встречу 29-летний защитник провёл в Лиге чемпионов.

Зимой в СМИ сообщалось, что «Вулверхэмптон» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед», однако тогда сделка так и не состоялась.

Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн. Также аргентинец выступал за московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».