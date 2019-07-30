Рохо потребовал гарантий от «Манчестер Юнайтед»
Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо постарается покинуть летом свой клуб, если ему не будут предоставлены гарантии того, что он получит в предстоящем сезоне регулярную игровую практику, сообщает ESPN.
В сезоне-2018/19 Маркос принял участие всего лишь в пяти матчах английской Премьер-лиги. Ещё одну встречу 29-летний защитник провёл в Лиге чемпионов.
Зимой в СМИ сообщалось, что «Вулверхэмптон» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед», однако тогда сделка так и не состоялась.
Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года из лиссабонского «Спортинга» за € 20 млн. Также аргентинец выступал за московский «Спартак» и аргентинский «Эстудиантес».
Рохо после завершения сезона, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед»
- 30 июля 2019
-
13:56
-
13:43
-
13:22
-
13:20
-
13:08
-
13:07
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
12:27
-
12:07
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
10:53
-
10:46
-
10:27
-
10:26
-
09:59
-
09:45
-
09:42
-
09:27
-
09:10
-
08:56
-
08:40
-
08:25
-
08:05
-
07:43
-
07:24
-
07:03
-
06:48
Партнерский контент