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«ПСЖ» снизил цену на Неймара

«ПСЖ» снизил цену на Неймара
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» намерен расстаться с нападающим Неймаром до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Sport.es, ради ухода 27-летнего футболиста руководство парижан снизило свои финансовые запросы. Если раньше «ПСЖ» требовал от заинтересованных в бразильце клубов не менее € 300 млн, то сейчас снизил цену почти в два раза и готов отпустить игрока за € 180 млн. При этом французы не хотят включать в сделку других футболистов и намерены получить с трансфера исключительно деньги.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Неймара является его бывший клуб «Барселона». Утверждается, что окружение форварда полностью уверено в его возвращении в каталонскую команду.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные € 222 млн. Ранее сообщалось, что помимо сине-гранатовых в услугах бразильца также заинтересованы «Ювентус» и «Реал».

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