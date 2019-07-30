«ПСЖ» снизил цену на Неймара

«Пари Сен-Жермен» намерен расстаться с нападающим Неймаром до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Sport.es, ради ухода 27-летнего футболиста руководство парижан снизило свои финансовые запросы. Если раньше «ПСЖ» требовал от заинтересованных в бразильце клубов не менее € 300 млн, то сейчас снизил цену почти в два раза и готов отпустить игрока за € 180 млн. При этом французы не хотят включать в сделку других футболистов и намерены получить с трансфера исключительно деньги.



Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Неймара является его бывший клуб «Барселона». Утверждается, что окружение форварда полностью уверено в его возвращении в каталонскую команду.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные € 222 млн. Ранее сообщалось, что помимо сине-гранатовых в услугах бразильца также заинтересованы «Ювентус» и «Реал».

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