«Ювентус» не смог вернуть долг «Ноттс Каунти» спустя 117 лет
Клуб пятого английского дивизиона «Ноттс Каунти» из-за серьёзных финансовых проблем не смог заказать себе комплект формы на сезон-2019/20. «Ювентус» решил помочь бедствующему клубу, предложив в подарок свою старую игровую форму, вспомнив об истории, которая произошла в 1903 году.
Тогда бедствующий «Ювентус» получил от «Ноттс Каунти» чёрно-белую форму, которая позже стала традиционной для туринцев.
Однако, как сообщает Tuttosport, клубу из Ноттингема пришлось отклонить предложение итальянцев, так как у «сорок» подписан контракт с Puma, а у «старой синьоры» форма, которую изготавливает компания adidas. Но недавно «Ноттс Каунти» объявил, что у клуба появились новые хозяева — Кристофер и Александр Ридтц, которые решат нынешнюю проблему.
- 30 июля 2019
-
13:56
-
13:43
-
13:22
-
13:20
-
13:08
-
13:07
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
12:27
-
12:07
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
10:53
-
10:46
-
10:27
-
10:26
-
09:59
-
09:45
-
09:42
-
09:27
-
09:10
-
08:56
-
08:40
-
08:25
-
08:05
-
07:43
-
07:24
-
07:03
-
06:48
Партнерский контент