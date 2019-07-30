«Ювентус» не смог вернуть долг «Ноттс Каунти» спустя 117 лет

Клуб пятого английского дивизиона «Ноттс Каунти» из-за серьёзных финансовых проблем не смог заказать себе комплект формы на сезон-2019/20. «Ювентус» решил помочь бедствующему клубу, предложив в подарок свою старую игровую форму, вспомнив об истории, которая произошла в 1903 году.

Тогда бедствующий «Ювентус» получил от «Ноттс Каунти» чёрно-белую форму, которая позже стала традиционной для туринцев.

Однако, как сообщает Tuttosport, клубу из Ноттингема пришлось отклонить предложение итальянцев, так как у «сорок» подписан контракт с Puma, а у «старой синьоры» форма, которую изготавливает компания adidas. Но недавно «Ноттс Каунти» объявил, что у клуба появились новые хозяева — Кристофер и Александр Ридтц, которые решат нынешнюю проблему.