«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Лукаса Фернандо в китайский клуб «Бэйцзин Гоань».
«Спартак» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!» — говорится в сообщении красно-белых.
Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего бразильского футболиста также заинтересованы «Дженоа» и «Шанхай Шэньхуа», который был готов заплатить за него € 20 млн.
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.
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