Советник Путина назвал слова игрока «Краснодара-2» расизмом

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов осудил высказывания, которые прозвучали во время стычки между футболистом «Краснодара-2» Александром Черниковым и игроком красноярского «Енисея» Шамилем Гасановым.



В конце матча 5-го тура Футбольной национальной лиги между Черниковым и Гасановым произошла стычка, после чего главный арбитр матча Игорь Низовцев удалил футболиста «Краснодара-2». В протоколе рефери указал, что игрок допустил «оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры», в частности, назвал Гасанова «чуркой».



«СПЧ никак не участвует, потому что у нас по этому поводу никаких обращений не было. Никакой информации у нас об этом нет, поэтому нам здесь вмешиваться было бы странно. У нас есть спортивные федерации, я думаю, это прежде всего вопрос к ним. То, что подобные расистские высказывания недопустимы, совершенно очевидно», — цитирует «РБК-Спорт» Федотова.

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