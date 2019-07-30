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«Челси» навсегда запретил болельщику посещать матчи за оскорбления Стерлинга

«Челси» навсегда запретил болельщику посещать матчи за оскорбления Стерлинга
Футбол / Англия 0

«Челси» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что один из болельщиков получил пожизненный запрет посещать матчи после расистских оскорблений в адрес нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

В прошлом сезоне, когда «Челси» на своём поле принимал «Манчестер Сити», Стерлинг подвергся расистским оскорблениям.

«Принимая своё решение, клуб принял во внимание отрицание, сделанное болельщиком, а также ряд других доказательств, включая видеодоказательства и доказательства от двух экспертов по чтению по губам. Оба из них дали своё подтверждение, что человек использовал слова, которые являются оскорбительными в расовом отношении», — говорится на официальном сайте лондонской команды.

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