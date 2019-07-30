РФС оценил работу VAR на матче ЦСКА — «Локомотив»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал работу судей, а также систему VAR в матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (1:0).
«VAR сделал то, что и должен был сделать. Наши иностранные коллеги в плане работы VAR положительно оценивают нашу работу. Сёмин жаловался на момент со Смоловым? Есть протокол VAR, где смотрят очевидные моменты – как на седьмой минуте и так далее. А на Смолове очевидно было для всех, что это не пенальти. Снизили оценку за то, что Смолову не показали жёлтую карточку за симуляцию. Смысл останавливать игру, если всё очевидно? Я сидел на стадионе рядом с представителями «Локомотива» — они готовы были к пенальти на Живоглядове, а когда был спорный мяч, то они сильно удивились. VAR в этой игре оправдал себя на сто процентов. Почему не было карточки Эдеру за удар Васину? Арбитр, вне всяких сомнений и экспертов, должен был показать Эдеру жёлтую карточку.
Что касается момента, когда Магнуссону показали жёлтую карточку, а потом назначили пенальти, то почему карточки не было? Она показана. Если бы арбитр показал за срыв перспективной атаки, то да, а тут технический фол и грубая игра, мяч был в игре, и карточка никуда не девается. Что касается времени, пока смотрят моменты. Если мяч вышел, то идёт остановка игры. VAR ввели для того, чтобы были правильные решения. Пока у нас бывают паузы, была три минуты. Надеюсь, дальше она будет поменьше. Мы тоже тренируемся, наша задача – делать всё правильно.
Гилерме нельзя было играть в чёрной форме? Почему нельзя, покажите пункт правил, где это написано. Зрителям неудобно было? Напишите про это, может, это картинка такая была», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 30 июля 2019
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