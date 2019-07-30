Мейтин: сожалею, что на «ВЭБ Арене» был традиционный заряд в адрес другого клуба

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил организацию матча 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (1:0), который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена».
«Матч ЦСКА и «Локомотива» прошёл в хорошей обстановке, по обеспечению безопасности нет особых претензий. До матча провели совещания, все действия обговорили, но сожалею, что был традиционный заряд, адресованный другой московской команде. «Спартак» обратился в генпрокуратуру? Для меня есть чёткое понимание, как это было, кто прав и виноват. Но у нас будет КДК по этому вопросу, поэтому забегать вперёд не буду. Поспешила ли РПЛ с первоначальной оценкой? Мы сразу исправились.
Что касается «Оренбурга» и их домашнего стадиона, то они сыграли первую игру, как будет дальше – выясняем обстоятельства, которые они должны были устранить. Всё зависит от того, доделают ли они всё до конца. Когда «Оренбург» пришлёт письмо и позовёт комиссию, она посмотрит, и будет принято окончательное решение», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 30 июля 2019
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