Мейтин: сожалею, что на «ВЭБ Арене» был традиционный заряд в адрес другого клуба

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил организацию матча 3-го тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив» (1:0), который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена».

«Матч ЦСКА и «Локомотива» прошёл в хорошей обстановке, по обеспечению безопасности нет особых претензий. До матча провели совещания, все действия обговорили, но сожалею, что был традиционный заряд, адресованный другой московской команде. «Спартак» обратился в генпрокуратуру? Для меня есть чёткое понимание, как это было, кто прав и виноват. Но у нас будет КДК по этому вопросу, поэтому забегать вперёд не буду. Поспешила ли РПЛ с первоначальной оценкой? Мы сразу исправились.



Что касается «Оренбурга» и их домашнего стадиона, то они сыграли первую игру, как будет дальше – выясняем обстоятельства, которые они должны были устранить. Всё зависит от того, доделают ли они всё до конца. Когда «Оренбург» пришлёт письмо и позовёт комиссию, она посмотрит, и будет принято окончательное решение», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.