В «Енисее» прокомментировали оскорбление игрока клуба по национальному признаку

Спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский высказался об инциденте в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги с «Краснодаром-2» (0:1).



В добавленное время встречи полузащитник «быков» Александр Черников оскорбил по национальному признаку защитника красноярцев Шамиля Гасанова. За своё поведение хавбек был удалён с поля.



«Принятие решения по Черникову, оскорбившему Гасанова по национальному признаку, остаётся за КДК. У Шамиля сегодня день рождения, мы пожелали ему сконцентрироваться на подготовке к матчу с «Томью». Гасанов и Черников переговорили между собой, и наш игрок наверняка принял извинения», — сказал Петровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Игрок «Краснодара-2» извинился за оскорбление Гасанова по национальному признаку