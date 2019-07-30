Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Енисее» прокомментировали оскорбление игрока клуба по национальному признаку

В «Енисее» прокомментировали оскорбление игрока клуба по национальному признаку
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский высказался об инциденте в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги с «Краснодаром-2» (0:1).

В добавленное время встречи полузащитник «быков» Александр Черников оскорбил по национальному признаку защитника красноярцев Шамиля Гасанова. За своё поведение хавбек был удалён с поля.

«Принятие решения по Черникову, оскорбившему Гасанова по национальному признаку, остаётся за КДК. У Шамиля сегодня день рождения, мы пожелали ему сконцентрироваться на подготовке к матчу с «Томью». Гасанов и Черников переговорили между собой, и наш игрок наверняка принял извинения», — сказал Петровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Игрок «Краснодара-2» извинился за оскорбление Гасанова по национальному признаку
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент