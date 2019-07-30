В «Енисее» прокомментировали оскорбление игрока клуба по национальному признаку
Спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский высказался об инциденте в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги с «Краснодаром-2» (0:1).
В добавленное время встречи полузащитник «быков» Александр Черников оскорбил по национальному признаку защитника красноярцев Шамиля Гасанова. За своё поведение хавбек был удалён с поля.
«Принятие решения по Черникову, оскорбившему Гасанова по национальному признаку, остаётся за КДК. У Шамиля сегодня день рождения, мы пожелали ему сконцентрироваться на подготовке к матчу с «Томью». Гасанов и Черников переговорили между собой, и наш игрок наверняка принял извинения», — сказал Петровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Игрок «Краснодара-2» извинился за оскорбление Гасанова по национальному признаку
- 30 июля 2019
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