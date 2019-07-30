«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»
Пресс-служба «Зенита» показала, что осталось за кадром в выездном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Видео доступно в YouTube-канале «Зенита».
Уже на 1-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче, забив гол с подачи форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы. Во втором тайме, на 55-й минуте, главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота оренбургской команды, который успешно реализовал Дзюба. Таким образом, «Зенит» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.
- 30 июля 2019
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