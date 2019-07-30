Четыре футболиста из РПЛ попали в рейтинг из 50 главных талантов от УЕФА
УЕФА на своём сайте опубликовал рейтинг из 50 главных молодых талантов Европы, за которыми стоит следить в сезоне-2019/20.
Место в списке нашлось сразу четырём футболистам, выступающим в Российской Премьер-Лиге. При этом двое из них – россияне. В рейтинг вошли 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, 21-летний полузащитник ЦСКА Иван Обляков, его партнёр по центру поля 21-летний хорват Никола Влашич и 18-летний грузинский хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Авторы материала отметили универсальность Облякова, а также задались вопросом, станет ли Сафонов новым Игорем Акинфеевым.
Также в списке оказались двое украинских футболистов киевского «Динамо»: 20-летний защитник Денис Попов и 18-летний вингер Георгий Цитаишвили.
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