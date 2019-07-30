«Ростов» — Милевскому: спасибо вам за предложение, но у нас уже есть форвард

«Ростов» ответил на предложение украинского нападающего брестского «Динамо» Артёма Милевского, который ранее позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
«Спасибо вам за предложение, но у нас уже есть нападающий», — говорится в официальном «твиттере» донской команды.
В ответе «Ростов» прикрепил картинку, на которой сравнил Милевского с нападающим Эльдором Шомуродовым. По всем показателям (скорость, дриблинг, удары, форма, перспективность, соблюдение режима) Шомуродов, по мнению «Ростова», имеет лучшие показатели, чем у Милевского.
Милевский в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouТube, признался, что если он реально получит предложение от «Ростова», то с удовольствием на него откликнется.
- 30 июля 2019
-
17:21
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:41
-
16:38
-
16:21
-
16:20
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:44
-
15:41
-
15:28
-
15:24
-
15:07
-
15:00
-
14:38
-
14:32
-
14:26
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
13:56
-
13:43
-
13:22
-
13:20
-
13:08
-
13:07
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
12:27
-
12:07