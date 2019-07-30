«Ростов» — Милевскому: спасибо вам за предложение, но у нас уже есть форвард

«Ростов» ответил на предложение украинского нападающего брестского «Динамо» Артёма Милевского, который ранее позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.

«Спасибо вам за предложение, но у нас уже есть нападающий», — говорится в официальном «твиттере» донской команды.

«Ростов» — Милевскому: спасибо вам за предложение, но у нас уже есть форвард Фото : ФК «Ростов»

В ответе «Ростов» прикрепил картинку, на которой сравнил Милевского с нападающим Эльдором Шомуродовым. По всем показателям (скорость, дриблинг, удары, форма, перспективность, соблюдение режима) Шомуродов, по мнению «Ростова», имеет лучшие показатели, чем у Милевского.

Милевский в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouТube, признался, что если он реально получит предложение от «Ростова», то с удовольствием на него откликнется.