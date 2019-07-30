Мостовой: у меня больше шансов возглавить «Спартак», чем у Быстрова
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал высказывание экс-игрока клуба Владимира Быстрова, заявившего о готовности занять пост главного тренера красно-белых.
«Быстров сказал то же самое, что я говорю всегда. Наверное, посматривают на меня и повторяют. Думаю, Быстров, как и я, сказал это в шутку, хотя я имею больше шансов возглавить «Спартак», чем он», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
«Спартак», набрав 4 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после трёх туров. В следующем туре спартаковцы на своём поле сыграют с «Динамо». Матч состоится 3 августа. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
Быстров готов стать наставником «Спартака»
- 30 июля 2019
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