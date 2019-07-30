«Реал» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция полуфинала Audi Cup начнётся в 19:00

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится полуфинальный матч предсезонного турнира Audi Cup, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее команды встречались семь раз. Преимущество по количеству побед на стороне «сливочных» – четыре. На счету «шпор» лишь один выигрыш. Ещё в двух матчах соперники не выявили победителя.



Audi Cup был впервые проведён в 2009 году и с тех пор проводится раз в два года. Больше всего раз триумфатором турнира становилась «Бавария» (2009, 2013 и 2015 год). Также по разу победителями становились «Барселона» (2011) и мадридский «Атлетико» (2017). С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша соревнования можно ознакомиться здесь.

«Реал Мадрид» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн и Алли пробьют Куртуа Защита «Реала» выглядит ужасно, а «шпоры» в неплохой форме.