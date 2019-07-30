Рианчо: у Самедова есть всё, чтобы стать хорошим тренером
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы в роли наставника экс-футболиста красно-белых Александра Самедова, завершившего профессиональную карьеру.
«Я желаю Самедову успехов на его новом жизненном этапе. Я думаю, что он отличный профессионал и что с хорошей подготовкой может стать таким же отличным тренером. Тренер должен учиться и тренироваться, чтобы развиваться. Считаю, что у Самедова есть все условия, чтобы стать хорошим тренером», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
Самедов за свою карьеру, которая длилась с 2002 года, успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». С 2011 по 2018 год полузащитник вызывался в сборную России.
Самедов готов занять пост спортивного директора «Спартака». Он бы вернул Карреру
- 30 июля 2019
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