Мостовой: Самедов? Сейчас можно уйти в любой момент, деньги заработаны хорошие

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение экс-полузащитника красно-белых Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.
«Самедов спокойно мог бы ещё год-два играть. Через некоторое время после завершения карьеры думаешь: «Ёлки-палки, мог ещё выступать». Я всегда ставлю в пример Игнашевича в нашем чемпионате. Свежие примеры – Иванович и Чорлука, которые являются лучшими защитниками лиги. Но сейчас такое время, что уйти можно в любой момент, потому что деньги заработаны хорошие. Раньше нужно было на коленках бегать и ждать, когда кто-то ещё что-нибудь даст», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Самедов за свою карьеру, которая длилась с 2002 года, успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». С 2011 по 2018 год полузащитник вызывался в сборную России.
- 30 июля 2019
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