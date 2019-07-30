«Бавария» — «Фенербахче»: онлайн-трансляция полуфинала Audi Cup начнётся в 21:30

Сегодня, 30 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится полуфинальный матч предсезонного турнира Audi Cup, в котором встретятся «Бавария» и «Фенербахче». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также сегодня состоится и вторая полуфинальная игра соревнования, в которой встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Начало — в 19:00 мск.
Audi Cup был впервые проведён в 2009 году и с тех пор проводится раз в два года. Больше всего раз триумфатором турнира становилась «Бавария» (2009, 2013 и 2015 год). Также по разу победителями становились «Барселона» (2011) и мадридский «Атлетико» (2017). С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша соревнования можно ознакомиться здесь.
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