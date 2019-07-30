Телефонные террористы сообщили о бомбах в автомобилях Месси и Суареса

Телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах, заложенных в автомобилях нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, машины футболистов в настоящий момент находятся на парковке частного терминала аэропорта «Барселона — Эль-Прат», откуда игроки отправились на отдых на Ибицу. Служба безопасности аэропорта отреагировала на сообщение об угрозе взрыва, и сотрудники проверили автомобили Месси и Суареса. По итогам проверки бомбы в машинах не были обнаружены, а угроза была признана ложной.



Суарес приступит к тренировкам в «Барселоне» завтра, 31 июля. Месси прибудет в расположение каталонской команды не раньше 4 августа.

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