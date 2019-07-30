Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»

Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.



По информации источника, на итоговую сумму перехода повлияет размер агентских вознаграждений, а также подъёмные футболисту за заключение соглашения. Ранее сообщалось, что петербургский клуб предложил «Барселоне» за Малкома € 35 млн и ещё € 5 млн в качестве бонусов. Также «Зенит» предложил Малкому зарплату в размере € 6,5 млн за сезон.

«Сам трансфер будет стоить меньше € 40 млн. А вот с агентскими выплатами и единовременной выплатой игроку за подписание контракта всё сложнее: в общей сложности они будут превышать € 10 млн», — отметил источник в „Зените“.

22-летний Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.