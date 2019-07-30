«Спартак» пожелал удачи Самедову, который завершил карьеру

Пресс-служба московского «Спартака» пожелала удачи бывшему полузащитнику команды Александру Самедову, который объявил о завершении карьеры.
«Желаем Александру успехов во всех начинаниях!» — гласит пост, опубликованный в «инстаграме» «Спартака».
35-летний Самедов является воспитанником «Спартака». За московский клуб он выступал с 2002 по 2005, а также с 2017 по 2019 год. Всего в составе красно-белых хавбек принял участие в 105 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Со «Спартаком» Самедов становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он выступал за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России провёл 53 матча и забил семь голов.
- 30 июля 2019
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:32
-
18:30
-
18:23
-
18:23
-
18:17
-
18:05
-
17:57
-
17:35
-
17:34
-
17:21
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:41
-
16:38
-
16:21
-
16:20
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:44
-
15:41
-
15:28
-
15:24
-
15:07
-
15:00
-
14:38
-
14:32
-
14:26