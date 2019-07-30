«Спартак» пожелал удачи Самедову, который завершил карьеру

Пресс-служба московского «Спартака» пожелала удачи бывшему полузащитнику команды Александру Самедову, который объявил о завершении карьеры.

«Желаем Александру успехов во всех начинаниях!» — гласит пост, опубликованный в «инстаграме» «Спартака».

35-летний Самедов является воспитанником «Спартака». За московский клуб он выступал с 2002 по 2005, а также с 2017 по 2019 год. Всего в составе красно-белых хавбек принял участие в 105 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Со «Спартаком» Самедов становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он выступал за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России провёл 53 матча и забил семь голов.