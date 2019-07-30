К.-П. Боатенг подтвердил переход в «Фиорентину»

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг подтвердил, что в ближайшее время присоединится к «Фиорентине».



«Я очень счастлив, не могу дождаться. Посмотрим, что будет завтра. Думаю, это хороший проект для меня. Хочу поблагодарить семью „Сассуоло“, потому что они помогли мне почувствовать себя здесь как дома. Это было непростое решение, мне трудно прощаться с товарищами, но таков футбол. Я очень жду завтрашнего дня», — приводит слова Боатенга Tuttomercatoweb.



Напомним, во второй половине минувшего сезона Боатенг выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. В испанском чемпионате 32-летний ганский полузащитник отыграл за каталонскую команду в общей сложности 4 матча. В «Сассуоло» Боатенг выступал с 2018 года.

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