Медведев: Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя возможный трансфер хавбека «Барселоны» Малкома, заявил, что он не опасается повторения истории 2012 года, когда Игорь Денисов после покупки Халка устроил бунт в команде, требуя повышения зарплаты для старожилов команды.
«У нас сейчас в команде отличная сплочённая атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольётся в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдёт.
Не надо забывать, что Халк после короткого периода, когда его приняли в штыки, потом стал полноценным членом команды, лидером, бомбардиром. А сейчас, я думаю, даже не нужен будет этот переходный период.
Денисов, несмотря на всё своё мастерство, всегда был склонен к подобным демаршам. Посмотрите только на его историю с «Локомотивом». В итоге он закончил свою карьеру, хотя как футболист… таких ещё надо поискать.
Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет", — приводит слова Медведева «Фонтанка».
- 30 июля 2019
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