«Реал» — «Тоттенхэм»: Азар, Эриксен и Кейн сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/2 финала предсезонного турнира Audi Cup. Игра состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Реал»: К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Васкес, Кроос, Модрич, Азар, Бензема, Родриго.
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фойт, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Винкс, Н'Домбеле, Ламела, Эриксен, Сон, Кейн.
Audi Cup был впервые проведён в 2009 году и с тех пор проводится раз в два года. Больше всего раз триумфатором турнира становилась «Бавария» (2009, 2013 и 2015 год). Также по разу победителями становились «Барселона» (2011) и мадридский «Атлетико» (2017).
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