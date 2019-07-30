«Реал» — «Тоттенхэм»: Азар, Эриксен и Кейн сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/2 финала предсезонного турнира Audi Cup. Игра состоится сегодня, 30 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Реал»: К. Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Васкес, Кроос, Модрич, Азар, Бензема, Родриго.



«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фойт, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Винкс, Н'Домбеле, Ламела, Эриксен, Сон, Кейн.



Audi Cup был впервые проведён в 2009 году и с тех пор проводится раз в два года. Больше всего раз триумфатором турнира становилась «Бавария» (2009, 2013 и 2015 год). Также по разу победителями становились «Барселона» (2011) и мадридский «Атлетико» (2017).