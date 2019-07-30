Стали известны детали трансфера Чернова в «Крылья Советов»
Как стало известно «Чемпионату», контракт защитника Никиты Чернова с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Сумма трансфера 23-летнего футболиста из ЦСКА в самарский клуб составила около € 500 тыс. Напомним, об уходе Чернова из московской команды стало известно сегодня, 30 июля.
Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2014 года. В сезоне-2016/17 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/18 провёл в «Урале». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл за «армейцев» 11 матчей, в которых получил 5 жёлтых карточек.
После трёх туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» — на 14-м месте.
ЦСКА объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов»
- 30 июля 2019
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