Стали известны детали трансфера Чернова в «Крылья Советов»

Как стало известно «Чемпионату», контракт защитника Никиты Чернова с «Крыльями Советов» рассчитан на три года. Сумма трансфера 23-летнего футболиста из ЦСКА в самарский клуб составила около € 500 тыс. Напомним, об уходе Чернова из московской команды стало известно сегодня, 30 июля.



Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2014 года. В сезоне-2016/17 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/18 провёл в «Урале». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл за «армейцев» 11 матчей, в которых получил 5 жёлтых карточек.



После трёх туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» — на 14-м месте.

ЦСКА объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов»