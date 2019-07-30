Гендиректор «Крыльев»: Самедов мог ещё поиграть, были не против видеть его у нас

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру.



«Мне кажется, Самедов мог бы ещё поиграть, учитывая его мастерство, профессионализм и отношение к делу. «Крылья Советов» были не против видеть его в команде и дальше. Приятно ли быть последним клубом в биографии такого важного игрока? Это лирика, главное, что он у нас был и помог команде. Сам футболист должен определить, где ему было комфортно.



Что касается большого числа опытных игроков в «Крыльях Советов», команда строится. Мы привлекаем достаточно много молодёжи. Нужны опытные, хорошие дядьки. Рядом с молодыми должен кто-то быть, чтобы они быстрее росли», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

«Спартак» пожелал удачи Самедову, который завершил карьеру