Агент Дибалы прибыл в Англию для участия в переговорах с «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Лондон для участия в переговорах с представителями «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, если стороны смогут согласовать условия личного контракта игрока, переговоры продолжатся. Ожидается, что, если Дибала перейдёт в «Манчестер Юнайтед», туринский клуб получит взамен форварда Ромелу Лукаку. При этом «Ювентус» оценивает аргентинского игрока в € 100 млн, в то время как стоимость бельгийца составляет примерно € 85 млн. Исходя из этого, итальянский клуб хочет получить доплату.



Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На его счету 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

«Ювентус» может обменять Дибалу в «Манчестер Юнайтед»