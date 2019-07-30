Агент Дибалы прибыл в Англию для участия в переговорах с «Манчестер Юнайтед»

Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Лондон для участия в переговорах с представителями «Манчестер Юнайтед», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, если стороны смогут согласовать условия личного контракта игрока, переговоры продолжатся. Ожидается, что, если Дибала перейдёт в «Манчестер Юнайтед», туринский клуб получит взамен форварда Ромелу Лукаку. При этом «Ювентус» оценивает аргентинского игрока в € 100 млн, в то время как стоимость бельгийца составляет примерно € 85 млн. Исходя из этого, итальянский клуб хочет получить доплату.
Дибала в минувшем сезоне на клубном уровне принял участие в 42 матчах. На его счету 10 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
- 30 июля 2019
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