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Ибрагимович — самый культовый футболист Лиги 1 по версии France Football

Ибрагимович — самый культовый футболист Лиги 1 по версии France Football
Футбол / Франция 0

Журнал France Football составил список самых культовых игроков чемпионата Франции.

Первое место занял экс-нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который сейчас выступает за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». В первую тройку также вошли лучший бомбардир в истории «Бордо» Ален Жиресс и бывший форвард «Марселя» и «Милана» Жан-Пьер Папен.

Топ-10 самых культовых игроков чемпионата Франции выглядит так:

1. Златан Ибрагимович
2. Ален Жиресс
3. Жан-Пьер Папен
4. Жуниньо Пернамбукано
5. Анри Мишель
6. Раймон Копа
7. Бернар Лякомб
8. Йосип Скоблар
9. Жан-Мишель Ларке
10. Жан-Люк Эттори

Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. Всего в составе парижского клуба он принял участие в 180 матчах, в которых забил 156 голов и отдал 61 результативную передачу.

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