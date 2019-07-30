Ибрагимович — самый культовый футболист Лиги 1 по версии France Football

Журнал France Football составил список самых культовых игроков чемпионата Франции.

Первое место занял экс-нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который сейчас выступает за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». В первую тройку также вошли лучший бомбардир в истории «Бордо» Ален Жиресс и бывший форвард «Марселя» и «Милана» Жан-Пьер Папен.

Топ-10 самых культовых игроков чемпионата Франции выглядит так:

1. Златан Ибрагимович

2. Ален Жиресс

3. Жан-Пьер Папен

4. Жуниньо Пернамбукано

5. Анри Мишель

6. Раймон Копа

7. Бернар Лякомб

8. Йосип Скоблар

9. Жан-Мишель Ларке

10. Жан-Люк Эттори

Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. Всего в составе парижского клуба он принял участие в 180 матчах, в которых забил 156 голов и отдал 61 результативную передачу.