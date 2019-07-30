Ибрагимович — самый культовый футболист Лиги 1 по версии France Football
Журнал France Football составил список самых культовых игроков чемпионата Франции.
Первое место занял экс-нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, который сейчас выступает за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». В первую тройку также вошли лучший бомбардир в истории «Бордо» Ален Жиресс и бывший форвард «Марселя» и «Милана» Жан-Пьер Папен.
Топ-10 самых культовых игроков чемпионата Франции выглядит так:
1. Златан Ибрагимович
2. Ален Жиресс
3. Жан-Пьер Папен
4. Жуниньо Пернамбукано
5. Анри Мишель
6. Раймон Копа
7. Бернар Лякомб
8. Йосип Скоблар
9. Жан-Мишель Ларке
10. Жан-Люк Эттори
Ибрагимович выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. Всего в составе парижского клуба он принял участие в 180 матчах, в которых забил 156 голов и отдал 61 результативную передачу.
Ибрагимович проломил череп сопернику в матче MLS
- 30 июля 2019
-
20:42
-
20:29
-
20:16
-
20:11
-
19:53
-
19:37
-
19:34
-
19:04
-
19:03
-
18:54
-
18:37
-
18:36
-
18:32
-
18:32
-
18:30
-
18:23
-
18:23
-
18:17
-
18:05
-
17:57
-
17:35
-
17:34
-
17:21
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:41
-
16:38
-
16:21
-
16:20
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:44
-
15:41
Партнерский контент