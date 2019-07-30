Тухель: в ситуации с Неймаром нет ничего нового

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что ситуация с бразильским нападающим Неймаром не изменилась.

«У Неймара было много травм, сейчас ему важно набрать форму. По этой причине мы решили позволить ему тренироваться индивидуально. Что касается будущего, у меня нет информации для вас. Неймар — один из наших игроков. Это вопрос между клубом и Неймаром. Ничего нового», — приводит слова Тухеля L'Equipe.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ», хотя его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года. Приоритетом для бразильца является возвращение в бывший клуб — «Барселону». При этом форвард также рассматривает вариант перехода в «Реал», «Ювентус», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».