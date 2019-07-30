«Зенит» согласовал с Малкомом условия личного контракта

Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом, утверждает журналистка Cope Элена Кондис в своём «твиттере».
По данным источника, «Зенит» предлагает за Малкома € 39 млн, а также бонусы. У бразильца есть варианты в Китае, но российский клуб является для него приоритетным вариантом. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 22-летнему Малкому зарплату в размере € 6,5 млн за сезон.
Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
- 30 июля 2019
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