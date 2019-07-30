«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано перешёл в «Палмейрас», сообщается на официальном сайте бразильского клуба.
Футболист подписал с «Палмейрасом» четырёхлетний контракт. Условия трансфера не разглашаются.
Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» 32-летний Адриано становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Суперкубка России. Ранее он также выступал за «Интернасьонал» и донецкий «Шахтёр». Адриано сыграл четыре матча за сборную Бразилии, но не забил ни одного гола.
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