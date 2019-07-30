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«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» обыграл эстонский «Нымме Калью» со счётом 2:0 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Ле Кок Арена». Обслуживал матч французский арбитр Бенуа Мийо.

Счёт был открыт уже на 10-й минуте. Защитник «Нымме Калью» Александр Кулиниц отправил мяч в собственные ворота. Перед финальным свистком преимущество шотландцев увеличил украинский форвард Марьян Швед.

В первом матче «Селтик» обыграл «Нымме Калью» на своём поле со счётом 5:0. В 3-м раунде «кельты» сыграют с победителем пары Маккаби Т-А (Израиль) – ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч — 0:1).

Ещё в одном матче кипрский АПОЭЛ разгромил черногорскую «Сутьеску» со счётом 3:0. По сумме двух встреч в 3-й раунд вышли киприоты, которые были сильнее и в первом матче (1:0).

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 20:00 МСК
Нымме Калью
Таллин, Эстония
0 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 – Кулиниц – 10 (автогол), 0:2 – Швед – 90+3
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 20:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
3 : 0
Сутьеска
Никшич, Черногория
1:0 – Павлович – 13, 2:0 – Павлович – 24, 3:0 – Павлович – 66
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