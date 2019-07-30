«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» обыграл эстонский «Нымме Калью» со счётом 2:0 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Ле Кок Арена». Обслуживал матч французский арбитр Бенуа Мийо.
Счёт был открыт уже на 10-й минуте. Защитник «Нымме Калью» Александр Кулиниц отправил мяч в собственные ворота. Перед финальным свистком преимущество шотландцев увеличил украинский форвард Марьян Швед.
В первом матче «Селтик» обыграл «Нымме Калью» на своём поле со счётом 5:0. В 3-м раунде «кельты» сыграют с победителем пары Маккаби Т-А (Израиль) – ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч — 0:1).
Ещё в одном матче кипрский АПОЭЛ разгромил черногорскую «Сутьеску» со счётом 3:0. По сумме двух встреч в 3-й раунд вышли киприоты, которые были сильнее и в первом матче (1:0).
- 30 июля 2019
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