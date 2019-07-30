«Спартак» дозаявил нападающего Аслана Муталиева

«Спартак» внёс в заявку на матчи Российской Премьер-Лиги нападающего Аслана Муталиева.
17-летний Муталиев является воспитанником академии «Спартака». В минувшем сезоне форвард принял участие в двух матчах молодёжного первенства России. Муталиев провёл на поле в общей сложности девять минут и не отметился результативными действиями.
После ухода из «Спартака» нападающего Луиса Адриано в заявке красно-белых на РПЛ осталось, включая Муталиева, девять форвардов: Илья Голятов, Святослав Кожедуб, Георгий Мелкадзе, Сильванус Нимели, Эсекьель Понсе, Александр Руденко, Идриса Самбу и Тиуб Тиерно.
После трёх туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. В 4-м туре московский клуб на своём поле сыграет с «Динамо». Матч состоится 3 августа.
- 30 июля 2019
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