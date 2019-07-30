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«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов

«Базель» выбил ПСВ из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Базель» обыграл голландский ПСВ со счётом 2:1 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму.

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором гола стал Эрай Джюмарт. В середине первого тайма равновесие восстановил Брума. Во втором тайме решающий гол забил Рикки ван Волфсвинкель.

В первом матче «Базель» уступил ПСВ со счётом 2:3. Таким образом, по сумме двух встреч клубы сыграли вничью — 4:4, но швейцарский клуб прошёл дальше за счёт большего количества выездных голов.

Также завершились ещё два ответных матча 2-го раунда квалификации.

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Сабуртало» (Грузия) — 3:0 (первый матч — 2:0)

«Валетта» (Мальта) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (первый матч — 1:3).

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 21:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 – Джюмарт – 8, 1:1 – Брума – 23, 2:1 – ван Волфсвинкель – 68
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 21:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
3 : 0
Сабуртало
Тбилиси, Грузия
1:0 – Оршич – 77, 2:0 – Петкович – 88, 3:0 – Ольмо – 90+4
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 21:00 МСК
Валлетта
Валлетта, Мальта
1 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 – Фонтанелла – 27 (пен), 1:1 – Нгуен – 59
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