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«Бавария» разгромила «Фенербахче» в полуфинале Audi Cup, Мюллер оформил хет-трик

«Бавария» разгромила «Фенербахче» в полуфинале Audi Cup, Мюллер оформил хет-трик
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/2 финала предсезонного турнира Audi Cup «Бавария» принимала «Фенербахче». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Голами в составе мюнхенского клуба отметились полузащитники Ренату Саншеш, Леон Горецка, а также Кингсли Коман, а на счету нападающего Томаса Мюллера — хет-трик. За «Фенербахче» единственный мяч на 64-й минуте встречи забил немецкий форвард Макс Крузе.

Таким образом, мюнхенская «Бавария» вышла в финал предсезонного турнира, где встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч пройдёт в среду, 31 июля, и начнётся в 21:30 мск. «Фенербахче» в свою очередь сыграет в матче за третье место с мадридским «Реалом».

Ауди Кап. 1/2 финала
30 июля 2019, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
6 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 – Саншеш – 22, 2:0 – Горецка – 28, 3:0 – Мюллер – 31, 4:0 – Коман – 40, 5:0 – Мюллер – 44 (пен), 6:0 – Мюллер – 58, 6:1 – Крузе – 64
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