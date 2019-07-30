«Бавария» разгромила «Фенербахче» в полуфинале Audi Cup, Мюллер оформил хет-трик

В матче 1/2 финала предсезонного турнира Audi Cup «Бавария» принимала «Фенербахче». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.



Голами в составе мюнхенского клуба отметились полузащитники Ренату Саншеш, Леон Горецка, а также Кингсли Коман, а на счету нападающего Томаса Мюллера — хет-трик. За «Фенербахче» единственный мяч на 64-й минуте встречи забил немецкий форвард Макс Крузе.



Таким образом, мюнхенская «Бавария» вышла в финал предсезонного турнира, где встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч пройдёт в среду, 31 июля, и начнётся в 21:30 мск. «Фенербахче» в свою очередь сыграет в матче за третье место с мадридским «Реалом».