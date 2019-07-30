«Барселона» рассчитывает завершить трансфер Фирпо до конца недели
«Барселона» продолжает переговоры по трансферу защитника «Бетиса» Эктора Фирпо и рассчитывает закрыть сделку до конца недели, утверждает ESPN.
По данным источника, в каталонском клубе уверены, что смогут достичь договорённости по трансферу игрока. «Бетис» снизил цену на Фирпо до € 25 млн. «Барселона» на данный момент предложила не более € 20 млн.
На приобретении Фирпо настаивает главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде, который видит в его лице конкурента основному левому защитнику команды Жорди Альбе.
22-летний Фирпо является воспитанником «Бетиса». В минувшем сезоне он принял участие в составе «Бетиса» в 38 матчах, в которых стал автором пяти забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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