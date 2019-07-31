Сульшер: Бейи перенёс операцию и пропустит 4-5 месяцев

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что ивуарийский защитник Эрик Бейи выбыл из строя на длительный срок из-за травмы.
«Бейи перенёс операцию. Он пропустит 4-5 месяцев. Надеюсь, Эрик вернётся в строй к Рождеству», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.
Бейи получил травму колена в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).
Защитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 38 млн. В минувшем сезоне 25-летний Бейи принял участие в 12 матчах английского национального чемпионата (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну красную карточку. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2020 года.
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