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Голевая феерия в Мюнхене — в видеообзоре матча «Бавария» — «Фенербахче»

Голевая феерия в Мюнхене — в видеообзоре матча «Бавария» — «Фенербахче»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/2 финала предсезонного турнира Audi Cup «Бавария» принимала «Фенербахче». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Голами в составе мюнхенского клуба отметились полузащитники Ренату Саншеш, Леон Горецка, а также Кингсли Коман, а на счету нападающего «Баварии» Томаса Мюллера — хет-трик. За турецкий «Фенербахче» единственный мяч на 64-й минуте встречи забил немецкий форвард Макс Крузе.

Таким образом, мюнхенская «Бавария» вышла в финал предсезонного турнира, где встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч пройдёт в среду, 31 июля, и начнётся в 21:30 мск. «Фенербахче» в свою очередь сыграет в матче за третье место с мадридским «Реалом».

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