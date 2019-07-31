«Манчестер Юнайтед» может купить Юмтити в связи с травмой Бейи

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к французскому защитнику «Барселоны» Самуэлю Юмтити, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на Le10Sport.

По данным источника, английский клуб готов заплатить за Юмтити около € 50 млн. «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру француза в качестве альтернативы защитнику «Лестер Сити» Гарри Магуайру, за которого «лисы» требуют порядка € 100 млн. Кроме того, манкунианцы на длительный срок потеряли ивуарийского защитника Эрика Бейи.

Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В минувшем сезоне 25-летний француз из-за несколько травм принял участие всего в 14 матчах чемпионата Испании, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.