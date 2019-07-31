Сын Сульшера дебютировал в профессиональном футболе в матче с «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче обыграл норвежский «Кристиансунд» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Осло на стадионе «Уллевол».
Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма. Автором гола стал испанский полузащитник Хуан Мата, который реализовал пенальти.
В этой встрече в составе «Кристиансунда» в профессиональном футболе дебютировал 19-летний Ноа Сульшер — сын главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.
«Кристиансунд» Норвегия – «Манчестер Юнайтед» Англия – 0:1 (0:0)
Гол: Мата (90+2)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Ромеро, 60), Ван-Биссака, Джонс (Туанзебе, 61), Линделёф (Гринвуд, 63), Шоу (Мата, 60), Матич (Погба, 60), МакТоминай (Рохо, 60), Джеймс (Фред, 60), Лингард (Чон, 60), Марсьяль (Далот, 60), Рашфорд (Перейра, 62).
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