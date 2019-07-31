Варан — о поражениях: «Реал» в 2017-м начал плохо, а потом выиграл много трофеев

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал поражение команды от «Тоттенхэма» со счётом 0:1 в полуфинале Audi Cup и сравнил его с недавним разгромом от мадридского «Атлетико» в предыдущем товарищеском матче.

«Я понимаю ожидания болельщиков. Мы очень усердно работаем и в плане физической подготовки, и в плане тактики. Нам нужно сохранять спокойствие и веру. Мы исправим ошибки и станем лучше. Я тоже хочу, чтобы «Реал» побеждал. Мы должны сохранять спокойствие. В 2017 году мы начали предсезонку столь же плохо, а потом выиграли много трофеев.



В матче с «Атлетико» мы не боролись по-настоящему, но сегодня было иначе. Я уверен, что мы станем лучше и сможем реализовать наши идеи. К началу сезона мы будем готовы. Не думаю, что Зидан встревожен. Это нас успокаивает. Мы знаем, что у нас есть потенциал. Зидан знает, что делает», – приводит слова Варана Marca.

«Реал» проиграл «Тоттенхэму» в полуфинале Audi Cup