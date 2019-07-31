Источник: Пепе стал игроком «Арсенала»

В социальной сети «Твиттер» появился видеоролик, в котором атакующий игрок «Лилля» и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе позирует в футболке лондонского «Арсенала», куда он недавно прибыл на медосмотр.

Если видео недоступно, его можно посмотреть в «твиттере» Fútbol francés.

Ранее стало известно, что «Арсенал» заплатит «Лиллю» за Пепе £ 72 млн (около € 80 млн). Отмечается, что в борьбе за ивуарийского хавбека «Арсенал» обошёл «Наполи», сделавший менее выгодное предложение. Также сообщалось, что «Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».



В минувшем сезоне полузащитник «Лилля» забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе, забившему 33 мяча.