Кутроне: играть в АПЛ — это фантастика, с нетерпением жду начала сезона
Новичок «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, ранее выступавший за «Милан», заявил, что очень рад переходу в английский чемпионат и с нетерпением ждёт начала сезона.
«Очень рад оказаться здесь, потому что клуб очень хотел меня. Я очень счастлив и хочу отдать все силы ради команды. Возможность играть в премьер-лиге – фантастика. Просто не могу дождаться начала», – приводит слова Кутроне пресс-служба «Вулверхэмптона».
Кутроне является воспитанником «Милана» и выступал за основную команду клуба с 2017 года. В минувшем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт три гола и две результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки. С 2018-го Кутроне вызывается в сборную Италии.
«Милан» объявил о переходе Кутроне в «Вулверхэмптон»
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