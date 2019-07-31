Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кутроне: играть в АПЛ — это фантастика, с нетерпением жду начала сезона

Кутроне: играть в АПЛ — это фантастика, с нетерпением жду начала сезона
Футбол / Англия 0

Новичок «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне, ранее выступавший за «Милан», заявил, что очень​ рад переходу в английский чемпионат и с нетерпением ждёт начала сезона.

«Очень рад оказаться здесь, потому что клуб очень хотел меня. Я очень счастлив и хочу отдать все силы ради команды. Возможность играть в премьер-лиге – фантастика. Просто не могу дождаться начала», – приводит слова Кутроне пресс-служба «Вулверхэмптона».

Кутроне является воспитанником «Милана» и выступал за основную команду клуба с 2017 года. В минувшем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт три гола и две результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки. С 2018-го Кутроне вызывается в сборную Италии.

«Милан» объявил о переходе Кутроне в «Вулверхэмптон»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент