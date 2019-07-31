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Кин не перешёл в «Арсенал» из-за Эмери

Кин не перешёл в «Арсенал» из-за Эмери
Футбол / Англия 0

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин отклонил предложение о переходе в «Арсенала», потому что главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери не гарантировал ему место в стартовом составе, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в данный момент молодой нападающий близок к переходу в «Эвертон» за € 40 млн c учётом бонусов. «Канониры» обращались к «Ювентусу» и агенту игрока Мино Райоле по поводу возможного трансфера, но 19-летний футболист ответил отказом, так как, в отличие от лондонцев, «Эвертон» планирует строить команду вокруг итальянца. По условиям контракта Кин будет зарабатывать в «Эвертоне» € 3 млн в год. Ювентус» будет обладать опцией обратного выкупа игрока.

Мойзе Кин является воспитанником «Ювентуса». В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов. Всего в сезоне-2018/19 нападающий сыграл 17 матчей и забил семь мячей. Нынешний контракт форварда с туринским клубом действителен до лета 2020 года.

Кин перейдёт в «Эвертон» из «Ювентуса»за € 40 млн
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