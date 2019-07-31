«Фиорентина» интересуется Найнгголаном

«Фиорентина» проявляет активный интерес к полузащитнику «Интера» Радже Найнгголану, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По сведениям источника, итальянские клубы ведут переговоры по трансферу бельгийского футболиста.

Ранее сообщалось, что игрок готов пойти на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в «Кальяри», за который выступал с 2010 по 2014 год. В миланской команде Раджа получал £ 4 млн в год. Также в СМИ появилась информация об интересе к 31-летнему хавбеку со стороны санкт-петербургского «Зенита».

В минувшем сезоне высшего дивизиона итальянского чемпионата Найнгголан провёл 29 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Найнгголан готов пойти на большое снижение зарплаты ради перехода в «Кальяри»