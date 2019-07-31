Халилходжич покинет «Нант» перед стартом сезона

Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич в ближайшие время покинет свой пост из-за разногласий с руководством клуба, сообщает Ouest France.

По сведениям источника, у 67-летнего специалиста есть серьёзные претензии по комплектованию состава. В частности, он заявлял, что ему необходимы 8-9 новых игроков для успешного выступления в Лиге 1.



Новый сезон высшего дивизиона чемпионата Франции стартует уже в следующие выходные. В первом туре «Нант» сыграет с «Лиллем».

Халилходжич стал наставником «Нанта» в октябре 2018 года. До этого он в течение трёх лет тренировал национальную команду Японии, откуда был уволен за два месяца до начала чемпионата мира в России — в апреле 2018 года. В прошлом сезоне «Нант» в Лиге 1 занял 12-е место.