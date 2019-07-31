Халилходжич покинет «Нант» перед стартом сезона
Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич в ближайшие время покинет свой пост из-за разногласий с руководством клуба, сообщает Ouest France.
По сведениям источника, у 67-летнего специалиста есть серьёзные претензии по комплектованию состава. В частности, он заявлял, что ему необходимы 8-9 новых игроков для успешного выступления в Лиге 1.
Новый сезон высшего дивизиона чемпионата Франции стартует уже в следующие выходные. В первом туре «Нант» сыграет с «Лиллем».
Халилходжич стал наставником «Нанта» в октябре 2018 года. До этого он в течение трёх лет тренировал национальную команду Японии, откуда был уволен за два месяца до начала чемпионата мира в России — в апреле 2018 года. В прошлом сезоне «Нант» в Лиге 1 занял 12-е место.
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