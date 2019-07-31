Моуринью: работа в сборной не для меня, но с Португалией всё может быть

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Порту», «Интера» и «Реала» Жозе Моуринью заявил, что не планирует пока тренировать национальные команды, так как находит это скучным занятием, но со временем не прочь поработать со сборной Португалии.



«Работа в сборной не для меня — один матч в месяц, много офисной работы… Ждать два года чемпионата Европы, а затем два года – чемпионат мира… Нет уж, всё ещё нет! Но однажды — может быть. Если не Португалия, то сборная другой страны. Потому что, когда я приезжаю на чемпионат мира или Европы, когда нахожусь в центре такого масштабного турнира, у меня порой появляется желание поработать на нём. Не сейчас, но однажды, и если бы это была сборная Португалии, я бы был очень горд», – приводит слова Моуринью The Irish Times.

Моуринью: не могу наслаждаться жизнью, мне не хватает футбола